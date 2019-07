Der Thüringer Straße ist kaum anzusehen, was hier alles verbaut wurde

alexandra Kemnitzer Die Zeit der klappernden Kanaldeckel in einer der Hauptverkehrsstraßen der Stammgemeinde gehört der Vergangenheit an, denn nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ist auch die Thüringer Straße fertiggestellt. Sie wurde am Donnerstag offiziell eingeweiht. Die Gesamtmaßnahme dieser Hauptverkehrsader durch Sonnefeld umfasste die Bieberbacher und die Thüringer Straße. Insgesamt dauerten die Bauarbeiten der Maßnahme, die in zwei Bauabschnitte unterteilt war, zwei Jahre.

"Der Gemeinderat hat schon vor einigen Jahren den Beschluss gefasst", erinnerte Bürgermeister Michael Keilich beim obligatorischen Durchschneiden des Bandes. Mit den Planungen wurde 2015 begonnen. Auch die Hauptlebensader der Wasserversorgung, die nun verbessert werden konnte, liegt in diesem Straßenbereich. Deshalb wurden auch die Trinkwasserleitungen mit Hausanschlüssen erneuert und weitere Maßnahmen an den Versorgungsleitungen vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass es viele unbekannte Grundstücksleitungen im Kanalsystem gibt. In mehr als sechs Wochen wurden im Einmündungsbereich am Marktplatz Strom und Steuerleitungen und das Mittelspannungsnetz erneuert. Auch hier kamen viele unbekannte Leitungen zutage. Unter anderem sorgt nun auch eine Speed-Pipe für schnelles Internet. Die Maßnahme erstreckt sich über eine Ausbaulänge von 392 Metern, auf einer Breite zwischen fünfeinhalb und sechs Metern. Beidseitig wurden Gehwege auf einer Gesamtlänge von 750 Metern angelegt und gepflastert.

Neu gepflastert wurde die "Einmündungstrompete" in die B 303, für die Kosten von circa 36 000 Euro zu Buche stehen. Des Weiteren wurde an einem Grundstück eine Einfriedungsmauer neu gesetzt. Während der Bauphase gab es viele nicht erkennbare Kanalschäden, wodurch die Dringlichkeit der Maßnahme deutlich wurde. Weitere Schäden konnten ebenfalls beseitigt, ein Grundstück angekauft und bei der Zahnarztpraxis Parkplätze angelegt werden. Die Beleuchtung der Thüringer Straße ist zweigeteilt. Im hinteren Bereich wurde sie mit einer Standardbeleuchtung ausgestattet, die über moderne Technik verfügt. Im vorderen Bereich sorgen historische Lampen, welche erneuert, beziehungsweise erweitert und ebenfalls mit neuer Technik versehen sind, für gute Lichtverhältnisse.

Die Kosten der Thüringen Straße betragen rund 1 320 000 Euro und gliedern sich in 870 000 Euro für Straßen mit Gehwegen, 220 000 Euro für Regenwasserkanal und 230 000 Euro für Trinkwasserleitungen mit Hausanschlüssen auf. Für die Gesamtmaßnahme beider Straßen liegen die Kosten bei rund 2,7 Millionen Euro (inklusive 472 000 Euro Kanal, 526 000 Euro Wasserleitungsbau). Gemäß des Zuwendungsbescheids für den Teil der Thüringer Straße werden für den Straßenbau 460 000 Euro erwartet. Für die Bieberbacher Straße, deren Förderung um etwa die Hälfte geringer ausfiel, wird sich ein nachträglicher Förderanteil über einen Härtefonds erhofft. Des Weiteren wurde für die historischen Lampen im Städtebauförderbereich ebenfalls ein Zuwendungsantrag gestellt und genehmigt, allerdings ist die Förderhöhe noch nicht bekannt. Der Bürgermeister dankte allen Anliegern für ihre Geduld und den beteiligten Firmen für die Ausführung der Arbeiten. Michael Keilich erklärte abschließend, dass es für die Thüringer Straße keine Herabsetzung des Tempos auf 30 km geben werde.