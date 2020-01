Der TC Küps wählt eine neue Führungsmannschaft

Erster Vorsitzender Frank Roth konnte zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des TC Küps die stattliche Anzahl von 49 Mitgliedern im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf begrüßen. Nachdem in der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung im November 2019 alle anderen Tagesordnungspunkte abgearbeitet worden waren, standen nur noch die Neuwahlen an.

Da die beiden Vorsitzenden Frank Roth und Andre Bittner nach sechs Jahren ihren Rücktritt erklärten und kein neuer Vorstand gefunden werden konnte, jedoch drei Mitglieder ihre Bereitschaft erklärten, in Zukunft gemeinsam die Führung zu übernehmen, musste eine Satzungsänderung vorgenommen und eine Neuwahl angesetzt werden.

Roth bedankte sich auch im Namen seines Zweiten Vorsitzenden für die geleistete Unterstützung, besonders bei den Ehefrauen und dem ebenfalls ausscheidenden Schatzmeister Frank Berlips und dem Sportwart Anton Birke-Gagel. Andre Bittner ließ die letzten Jahre Revue passieren und bedankte sich beim ersten Vorsitzenden für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit.

Anschließend wurde die neue Satzung vorgestellt und nach einigen kleineren Korrekturen einstimmig von den Mitgliedern angenommen.

Unter dem versierten Wahlausschussvorsitzenden Fritz Thaler und seinen Beisitzern Ursula Berlips und Jürgen Kempf fanden dann die Neuwahlen statt.

Neben dem Dreierteam Michael Fößel, Martin Geißler und Alexander Reuter, die in Zukunft gemeinsam die Führung des Vereins in die Hände nehmen, wurden auch der neue Schatzmeister Ralf Schülein, der Jugendwart Johannes Ahment sowie die alte und neue Schriftführerin Nicole Bergner einstimmig von den Mitgliedern bestätigt.

Die Aufgaben des Sportwarts übernehmen in Zukunft die drei Vorstände: Als Kassenprüfer fungieren Peter Weber und Fritz Thaler. Weiterhin als Beisitzer wurden Ursula Hänel und Reinhard Kuhnlein gewählt. Letzterer und Schülein kümmern sich auch nach wie vor um die Plätze und Außenanlagen. Michael Fößel bedankte sich ebenfalls bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und versicherte, dass alle drei Vorstände ihr Bestes für den Verein geben werden.

Anschließend gab Alexander Reuter die Mannschaftsmeldungen für 2020 bekannt. Demnach nehmen neun Mannschaften am Spielbetrieb teil: Mädchen U16 (Vierer); Damen 30 (Sechser); Damen 40 (Vierer); Damen 60 (Vierer); Herren (Vierer); Herren 30 (Sechser); Herren 40 (Secher); Herren 50 (Vierer); Herren 65 (Vierer). Zum Schluss gab Reuter noch Einzelheiten zur Winterwanderung am 9. Februar bekannt und verwies auf das 40-jährige Vereinsbestehen, das heuer ansteht. red