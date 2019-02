Der SV Hofheim feiert 100-jähriges Bestehen

Der SV Hofheim hält am Samstag, 23. März, ab 18.30 Uhr seinen Ehrenabend anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens im Haus des Gastes in Hofheim ab. Hierzu sind alle Mitglieder, Fans, Sponsoren und ehemalige Spieler willkommen, teilt der SV weiter mit. Anmeldungen für das Essen sind bis zum 28. Februar per Mail unter info@sv-hofheim.de oder bei Thorsten Bockelt unter der Telefonnummer 0160/8969653 erbeten. di