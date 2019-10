Der süße Toni liebt die Bewegung

Die BR hat Toni im September schon einmal vorgestellt. Leider gab es keine einzige Anfrage für den süßen Kerl, was für die Tierheim-Mitarbeiter total unverständlich ist. Toni ist ein circa fünf Jahre alter, fröhlicher kleiner Terriermix, der ständig in Bewegung ist. Er liebt lange Spaziergänge. Mit Hündinnen ist er verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Katzen oder andere Kleintiere sollten im neuen Zuhause nicht leben. Toni liebt alle Menschen. Er würde gut in eine Familie mit Kindern oder auch zu rüstigen, lauffreudigen Rentnern passen. Interessierte können sich gerne im Tierheim Kulmbach, Telefon 09221/91288, melden. Foto: Tierheim