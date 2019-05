Eine Veranstaltung der besonderen Reihe findet am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Theater Schloss Maßbach statt: "Der stumme Diener" von Harold Pinter. Joris Immenhauser inszeniert diese klaustrophobische Psycho-Studie des britischen Dramatikers und Nobelpreisträgers. Es spielen Fanny Schmidt und Mirjam Seitfudem (im Bild). Ein Speiseaufzug, ein ,stummer Diener', fährt in der Wand des kalten Zimmers auf und ab, in dem Ben und Gus ihre Befehle erwarten. Seit Jahren werden sie von einer anonymen Organisation in irgendeine Stadt abkommandiert, wo sie in einem leeren Raum ein unbekanntes Opfer erschießen müssen. Doch diesmal ist alles befremdend anders... red/Foto: Joris Immenhauser