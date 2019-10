Der Strauß-Platz soll schöner werden - aber wann?

Der Johann-Strauß-Platz am Ende der Leopoldstraße und am Beginn des Pilgramsroth soll im Zuge der Stadtsanierung begrünt, die Verkehrsführung eindeutiger werden und der Kiosk dort erhalten bleiben. Der Bau- und Umweltsenat nahm in seiner Sitzung am Mittwoch das Ergebnis eines Architekten-Wettbewerbs zur Kenntnis. Zwar gibt es mit der Arbeit von Arc.grün Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH aus Kitzingen einen klaren Favoriten, aber Stadtplanung und Wohnbau wollen noch einige Änderungen.

Kiosk soll erhalten bleiben

So soll der bestehende Kiosk in der Mitte des Platzes bestehen bleiben und erweitert werden. Nach Aussage von Stadtplaner Karl Baier legt die Bäckerei Weber aus Lützelbuch, die den Kiosk betreibt, großen Wert auf den Standort. Der kleine Verkaufsraum solle zu einem Bäckerei-Café ausgebaut werden, mit Tischen innen und außen sowie einer Toilette.

Die Straßenführung zwischen der Wohnbebauung "Costbar" (ehemals DSZ) und dem Johann-Strauß-Platz ist derzeit nur provisorisch gelöst. Darüber hinaus sollen eine Tempo 30-Zone sowie Rechts-vor-Links-Regelung in der Leopoldstraße zwischen Reithalle und Strauß-Platz geprüft werden. Damit erhöhe sich die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer.

Warten auf DSZ-Umbau

Wann und ob der Johann-Strauß-Platz ein neues Gesicht erhält, ist von der Städtebauförderung abhängig. "Da für die Platzgestaltung keine Städtebaufördermittel [...] gewährt werden, soll nochmals mit der Regierung von Oberfranken das Gespräch gesucht werden. Bis dahin soll die Maßnahme in der Priorisierung zurückgestuft werden", heißt es in der Beschlussvorlage. Eine weitere Ungewissheit ist der Baufortschritt am früheren Diakonischen Zentrum. Erst wenn der Umbau zu Wohnungen abgeschlossen sei, mache die Neugestaltung des Johann-Strauß-Platzes Sinn, so die Meinung. Und nach Problemen mit dem Generalunternehmer werden die Umbauten am ehemaligen DSZ frühestens im Sommer 2020 weitergehen. cw