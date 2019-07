Der Gesangverein Elsa präsentiert "Sonnen-, Mond- und Sternenlieder Teil II" am Dienstag, 16.Juli. Das Konzert des Projektchores beginnt um 19.30 Uhr in der Johanneskirche. Chorleiterin Christine Fischer hat neue und alte Lieder über "Sonne, Mond und Sterne" einstudiert. Am Klavier begleitet Sebastian Wolf. Der Eintritt ist frei. Bereits ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, einen kleinen Imbiss im Pfarrhof einzunehmen. red