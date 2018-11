Der Steinberger Dorfchristbaum wird geweiht

Alljährlich vor dem ersten Advent wird in Steinberg ein festlich beleuchteter Dorfchristbaum aufgestellt - so auch am kommenden Freitag. Die Erlöse kommen traditionsgemäß dem örtlichen Kindergarten zugute. Traditionell wird die Segnung des Weihnachtsbaums mit einer kleinen Feier verbunden, bei der sich die Bevölkerung in heimeliger Atmosphäre auf Weihnachten einstimmt. Organisiert wird das vorweihnachtliche Highlight von den Mitgliedsvereinen der Christbaum-Initiative. Das Fest mit der feierlichen Weihe sowie der erstmaligen Beleuchtung findet am kommenden Freitag ab 17 Uhr statt. Der Musikverein Steinberg wird mit Weihnachtsweisen unterhalten. Es gibt Bratwürste und weihnachtliche Leckereien und auch warme Getränke - alles zu familienfreundlichen Preisen.Ab Freitag wird der leuchtende Dorfchristbaum dann die Abende und Nächte in Steinberg erleuchten. Mit dabei sind wieder die Jungen und Mädchen des Katholischen Kindergartens St. Pancratius Steinberg, dem traditionell die Erlöse und Spenden der Benefiz-Veranstaltung zugutekommen. hs