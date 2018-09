Der "Startschuss" ist gefallen

Der Allianzmanager ist längst bestellt und bezieht auch seit Juli sein geld. Jetzt liegt den elf Kommunen, die sich im Sommer zur "Baunach-Allianz" zusammengeschlossen haben, auch offiziell der Fördermittelbescheid des Amts für ländliche Entwicklung vor.

Zu einer kleinen Übergabe-Zeremonie hatte der Allianz-Vorsitzende, Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann, nochmals alle Bürgermeister in der Xaver-Mayr-Galerie zusammengetrommelt - das heißt, er hat es versucht, denn vier Kommunen waren nicht vertreten.

Fördermittel fließen

Dafür war Baudirektor Manfred Stadler vom Amt für ländliche Entwicklung zur Stelle und übergab die Druckversion des Entwicklungskonzepts (ILEK) und den Fördergeldbescheid an die Bürgermeister und an den Allianzmanager Felix Henneberger. Das Entwicklungskonzept samt Vitalitäts-Check hat das Amt mit 75 000 Euro gefördert, das sind drei Viertel der Kosten. Ebenfalls 75 Prozent beträgt der Zuschuss für Hennebergers Stelle. Für den symbolischen Akt, der zugleich eine von 100 Veranstaltungen der Reihe "Wir feiern Bayern" war, hatte man den Rahmen der Eberner Kirchweih genutzt. Jürgen Hennemann sprach vom "Startschuss der Baunach-Allianz".

Besonderheit ist die grenzübergreifende Dimension dieses Zusammenschluss, vereint die Allianz doch elf Städte und Gemeinden in Ober- und Unterfranken und in den drei Landkreisen Bamberg, Haßberge und Coburg. Mitgliedsgemeinden sind die Städte Baunach und Ebern, die Märkte Maroldsweisach und Rentweinsdorf sowie die Gemeinden Reckendorf, Itzgrund, Untermerzbach, Lauter, Kirchlauter, Pfarrweisach und Gerach. Gemeinsamkeit sind die Baunach und ihre Nebenflüsse sowie die traditionellen Beziehungen in den verschiedensten Lebensbereichen, wie es bei der Veranstaltung hieß: im Schulwesen, bei Einkäufen oder Arztbesuchen. Allianzmanager Henneberger ist angetreten, die Verbindungen auszubauen und die Region durch Synergieeffekte weiterzubringen. eki