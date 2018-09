Der Stammtisch entdeckt den Gesang

Das hatte niemand vermutet: Der Stammtisch vom Gasthaus Possecker singt und amüsiert sich stundenlang. Zwar waren einige extra des Singens wegen gekommen, doch am eifrigsten waren wohl die Männer des Stammtisches. Locker ging Schifferklavierspieler und Sänger Peter Grüdl an die Sache ran und steckte alle an. Wander-, Seemanns-, Heimatlieder und Schlager gingen leicht von den Lippen. Dabei wurde geschunkelt und lustige Geschichten erzählt. Dieter Opel überraschte als Solojodler - das Wirtshaus tobte. Romantisch wurde es, als Grüdl Kerstin Lippmann das Lied von der "Fleischereifachverkäuferin" ins Ohr sang. Federweißer und Zwiebelkuchen rundeten den Abend ab. red