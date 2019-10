Der Staffelsteiner Stadtrat tagt

Die Mitglieder des Stadtrates tagen am Dienstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Rathaus. Folgende Bauanträge stehen auf der Tagesordnung: Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Hubertusweg 7 in Wiesen und Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Goethestraße 6a in Bad Staffelstein. Weitere Themen sind das Kommunale Energieeffizienznetzwerk Oberfranken II mit Vorstellung des Projekts durch die Energieagentur Nordbayern und der Erlass einer Verordnung über den Ladenschluss im Stadtgebiet. red