Der Staat muss Zeichen setzen

Maximale Transparenz beim Abrechnen! Was spricht dagegen, jeden Verkaufsvorgang transparent zu machen? Das Ausgeben der Bons ist keine Unterstellung, dass von jedermann betrogen werde. Es ist die Kontrolle, nichts zu vergessen. Der Staat hatte vor gut drei Jahren angekündigt, diese gesetzliche Regelung 2020 zu treffen. Zeit genug für alle Betroffenen, sich Gedanken zu machen, wie sie das umsetzen werden. In der Regel kennt das Finanzamt jene schwarzen Schafe, die Grauzonen nutzen, um Geld am Fiskus vorbeizumogeln. Verdeckte Kontrollen durch die Steuerfahnder sind erforderlich, um alle gleich zu behandeln. Es gilt also, Lücken zu schließen und Zeichen zu setzen, um Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren. Damit hilft der Staat jenen Betrieben, die beispielsweise Sozialversicherungsbeiträge ordentlich entrichten und somit gezwungen sind, diese Kosten auf Waren oder Dienstleistungen umzulegen. Es darf nicht sein, dass jene, die korrekt abrechnen, vom Kunden abgestraft werden, weil ihre Endpreise höher ausfallen als die der Konkurrenz. Ich habe Verständnis dafür, dass die Finanzprüfer nun ein scharfes Schwert in der Hand haben, um nach oftmals monatelangem Observieren und begründetem Verdacht ein deutliches Zeichen zu setzen.