Am Samstag, 6. April, treffen sich Kinder ab fünf Jahren von 10 bis 14 Uhr im Pfarrheim St. Marien in Elfershausen. Hier erfahren die Kleinen in welches Land "Rucky Reiselustig", der "sprechende Rucksack" von Misereor, in diesem Jahr fliegt. Gemeinsam bereiten die Kinder den Familiengottesdienst vor, backen Kekse und machen kleine Bastelarbeiten, die dann am Sonntag, 7. April, nach dem Familiengottesdienst um 10 Uhr beim Fastenessen im Pfarrheim verkauft werden. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Gabriele Freund, Tel.: 0173/346 70 58, an. Eine Trinkflasche sowie eine Schürze sind mitzubringen. sek