Der Spion, der mich aufhetzte

Die namenlosen Ssechs - das könnte der Titel eines Spionagethrillers sein. Oder eine Gruppierung im Bamberger Rathaus werden: Sitzen bald sechs Stadträte mit Skimasken in Sitzungen und sprechen durch Stimmverzerrer? Wie Terroristen oder Entführer im Film, die jedoch weder Gefangenenbefreiung noch Lösegeld fordern, sondern Kita-Plätze und Wohnraum im Osten Bambergs?

Das klingt absurd, ist so weit aber gar nicht hergeholt, wie der Artikel links zeigt: Die AfD will mit sechs grauen Eminenzen antreten - die zwar nicht in die Öffentlichkeit wollen, aber in den Stadtrat. "Eine abenteuerliche Sache", sagt der Wahlleiter.

Oder eben eine filmreife. Aber bitte keine reale.