Der Spielplatz erhält neue Geräte

Im Mittelpunkt der durchwegs harmonischen Bürgerversammlung in Gresselgrund stand die Neu- und Umgestaltung des bestehenden Spielplatzes. Das Projekt fand die ungeteilte Zustimmung der Bürger. Daneben ging es noch um Fragen zur Ortsgestaltung, die allesamt mit lobenswerter Sachlichkeit von den Anwesenden vorgetragen wurden.

Bericht des Bürgermeisters

Bis zum letzten Platz war die "Hütte" in Gresselgrund besetzt. Eingangs stellte Bürgermeister Wolfram Thein (SPD) die Bevölkerungsentwicklung im Markt Maroldsweisach vor. Er betonte, dass man bemüht sei, den Rückgang der Einwohnerzahlen durch das "aktive Leerstandmanagement der Allianz Hofheim" zu stoppen, zumindest aber zu mildern. Was die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtgemeinde betrifft, so liege Maroldsweisach all die Jahre stets unter dem bayerischen Landesdurchschnitt.

Der Stand der Dinge zum Hauptdiskussionspunkt - der Veränderung, Um- und Neugestaltung des Spielplatzes - wurde mit einer Folie dargestellt, auf der ein Lageplan sichtbar wurde. Dieser dokumentiert die mögliche Neufassung des Geländes. Im Vorfeld hatte man mit interessierten Gresselgründer Bürgern bereits Kontakt auf- und Wünsche entgegengenommen. Welche Ideen letztendlich umgesetzt werden sollen, stellte Thein detailliert dar. Es gab keine Einwände, so dass die Gemeinde direkt in die Kostenplanung einsteigen kann und noch für das laufende Jahr die Aufstellung der Spielgeräte in Aussicht gestellt wurde. Ein Dankeschön richtete der Bürgermeister an den Grundstückseigentümer, der das Gelände für die nächsten 25 Jahre zur Verfügung stellt.

Wünsche der Bürger

Zu dem Tagesordnungspunkt "Ortsgestaltung" stand der Wunsch im Raum, das Ortsschild weiter Richtung Anwesen Langguth/Weisbrod zu versetzen und diesen Teil auch mit entsprechenden Straßenlaternen zu versehen. Gerade Letzteres liegt den Gresselgründern wegen der Sicherheit für ihre Kindergarten- und Schulkinder besonders am Herzen. Der von der Marktgemeinde angelegte Fußweg von der Voccawinder Villa zur dortigen Bushaltestelle wurde als praktikables Beispiel dafür hergenommen, einen solchen Weg auch für Gresselgrund in Betracht zu ziehen. Zudem wurde vorgeschlagen, die Aktion "Blumenwiese" im Ortsbereich - wo möglich - zu erweitern. Um die "Hütte" noch attraktiver zu gestalten, sollte nach Meinung der Anwesenden bald eine WLAN-Verbindung installiert werden.