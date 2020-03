Der SPD bis zu 50 Jahre treu geblieben

Der SPD-Ortsverein Theisenort ehrte in der Jahreshauptversammlung treue Mitglieder. Kreisvorsitzender Ralf Pohl, Marktgemeinderat Thomas Friedlein und Ortsvorsitzender Karl-Heinz Schmidt konnten zahlreiche Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zur SPD mit Urkunde auszeichnen und sprachen herzlichen Dank für die Treue zur SPD aus.

In seiner Ansprache würdigte Kreisvorsitzender Ralf Pohl das Engagement der Jubilare und dankte für ihre geleistete Arbeit im Sinne der Ziele der SPD und für den Einsatz für Demokratie und Frieden und Freiheit sowie soziale Gerechtigkeit und wünschte den Geehrten alles Gute. Für 50 Jahre wurde Manfred Göppner geehrt, er war viele Jahre Kassier. Zusammen mit seiner Ehefrau Karin, die seit langer Zeit die SPD-Frauen- Ortsgruppe leitet, gehören beide noch heute dem Vereinsbeirat an. 40 Jahre in der SPD sind: Anselma Friedlein, Karin Stöhlein, Ruth Eckert, Hannelore Treusch, Karin Göppner, Alice Reif, Thomas Eckert und Roman Beetz. eh