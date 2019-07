Der Spaß kam in der Blaich nicht zu kurz

Bereits das siebte Jahr in Folge veranstaltete der Fußballverein BSC Kulmbach sein Triple-S, bei dem das Sportfest, Sommerfest und Sonnwendfeuer gefeiert wurden. Bei gutem Wetter begann die Veranstaltung um die Mittagszeit mit einem Turnier der F-Jugendmannschaften, an dem neben den Blaicher Junioren auch die Spieler des FC Schwarzach, TSC Mainleus und FC Baiersdorf teilnahmen.

Zwischen ihren Partien und nach dem Turnier waren zahlreiche Junioren in der Hüpfburg am Blaicher Nebenplatz oder an der aufgestellten Torwand zu finden. Nachmittags fand dann der traditionelle Cup der Hobbymannschaften statt, bei dem bei den acht teilnehmenden Teams vor allem der Spaß im Vordergrund stand.

15 Liter Fassbier

Die Kicker von "Lazio Koma" waren am Ende die Turniersieger und sicherten sich 15 Liter Fassbier. Am Abend fand die offizielle Meisterfeier der Blaicher Fußballer statt, die sich in der abgelaufenen Spielzeit den Titel in der Kulmbacher A-Klasse gesichert hatten. Die Vereinsvertreter des TSV Melkendorf und des VfR Katschenreuth waren vor Ort und überreichten den Blaichern ein Geschenk. Auch Landrat Klaus Peter Söllner (FW) und Zweiter Bürgermeister Ralf Hartnack (WGK) beglückwünschten den BSC.

Gegen 21.30 Uhr entzündete der Blaicher Vorsitzende Günter Braunersreuther mit zahlreichen Kindern nach einer Fackelwanderung das Sonnwendfeuer. Bei Barbetrieb und Musik von DJ Flo wurde dann noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Nicolas Drack