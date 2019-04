"Der Sonne entgegen" mit den Naturfreunden

Die "Naturfreunde" Zeil wandern am Karfreitag, 19. April, unter dem Motto "Der Sonne entgegen". Treffpunkt der Teilnehmer ist um 6 Uhr am Osterbrunnen in der Speiersgasse. Nach der Wanderung servieren die "Naturfreunde" ein Frühstücksbüffet im Naturfreundehaus "Warme Sonne". Sie weisen auch auf das Bergfest am 1. Mai ab 11 Uhr hin. red