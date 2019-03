Der Sondervorverkauf fürs Samba-Festival läuft bis Ende März in Coburg

Bis Ende März haben Samba-Fans die Möglichkeit, vergünstigte Tickets für das 28. Internationale Samba-Festival im Juli zu kaufen. 21 Euro kostet das Ticket für das gesamte Samba-Wochenende vom 12. bis 14. Juli. Im Preis enthalten sind der Zugang zum Festival-Bereich mit elf Bühnen in der gesamten Coburger Innenstadt sowie den Samba-Nächten am Freitag - und Samstagabend im Kongresshaus. Ebenso ist der Höhepunkt des Festivals am Sonntag im Preis des Wochenend-Tickets inbegriffen: Der farbenfrohe Samba-Umzug mit allen 3000 Künstlern und Stars, der sich auch dieses Jahr wieder durch die Coburger Innenstadt bis zum Schlossplatz schlängeln wird.

Mit dem Sondervorverkauf im März sollen Samba-Begeisterte aus der Region eine Möglichkeit bekommen, besonders günstig in den Genuss des dreitägigen Samba-Spektakels im Juli zu kommen. Tagespreise und Ermäßigungen, etwa für Kinder oder Menschen mit Behinderung, können im Internet unter www.samba-festival.de/preise nachgelesen werden.

Die Tickets im Sondervorverkauf sind laut Pressemitteilung exklusiv beim Tourismus Coburg in der Herrngasse und der VR-Bank Coburg (Theaterplatz, Mohrenstraße) erhältlich. Ebenso als Online-Ticket zum Ausdrucken oder direkt aufs Handy laden unter www.samba-festival.de.

Massimo hält Workshop

Derzeit laufen die Künstlerverpflichtungen der Gruppen, Bands und Stars. Zum diesjährigen Samba-Festival hat bereits Profitänzer Massimo Sinato sein Kommen zugesagt. Er wird am Freitag, 12. Juli, einen Salsa-Workshop im Kongresshaus halten. Massimo ist Profitänzer und Choreograf mit Leib und Seele. Seine Liebe zum Tanzen entdeckte er bereits im Alter von zehn Jahren. Seit 2010 ist er als Profitänzer in der TV-Show "Let's Dance" und ist dort seitdem nicht mehr wegzudenken. Bereits 2016 war Massimo Gast des Internationalen Samba-Festivals. Anmeldungen sind ab sofort unter www.samba-festival.de möglich.

Plakatmotiv von Studentin

Das neue Plakat-Motiv und die damit verbundene Werbung für das Samba-Festival im Juli stammt von Steffi Müller. Sie belegte den 1. Platz des Plakatwettbewerbs. Insgesamt hatten sich 75 Studenten der Studiengänge Integriertes Produktdesign und Innenarchitektur an dem Wettbewerb beteiligt. Das Siegerplakat wird schon bald an vielen Straßen und Plätzen zu sehen sein. red