Der Sommer kann kommen

Bruno Preissinger Jetzt hat auch am Goldbergsee in Marktschorgast die Badesaison begonnen. Ein Gottesdienst im Freien mit Pfarrer Armin Baltruschat am Himmelfahrtstag ging traditionsgemäß der Eröffnung durch Bürgermeister Hans Tischhöfer voraus. Obwohl Christi Himmelfahrt heuer erst auf Ende Mai fiel, war beim Anschwimmen Mut gefragt - das Wasser war gerade einmal 14 Grad "warm". Gut, dass für die nächsten Tage ein erster Sommereinbruch angekündigt ist.

Fünf Rettungskräfte

Das Gemeindeoberhaupt stellte die fünf Rettungskräfte vor, die zusammen mit der Wasserwacht-Ortsgruppe Marktschorgast für die Badeaufsicht sorgen werden. Hans Tischhöfer informierte, dass im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept in Auftrag gegeben wurde. Dabei gehe es auch um ein neue Sprunganlage. Ein Fachbüro überprüfe zudem, ob eine Wasserrutsche am Goldbergsee möglich sei. Parallel dazu würden bereits die Zuschussmöglichkeiten abgeklopft.

Tischhöfer hoffte, die Ergebnisse spätestens in der Bürgerversammlung am 22. November auf den Tisch legen zu können. Weiter teilte er mit, dass im Umfeld des Naturbads über 100 Bäume "gepflegt" werden müssen, die eigens in einem Kataster erfasst sind. Dafür gebe die Marktgemeinde einen fünfstelligen Betrag aus.

Auf die gefällte mächtige Fichte neben dem Kiosk eingehend, meinte der Bürgermeister mit, dass ein Blitz den Baum getroffen habe und er entfernt werden musste.

13 ganz Mutige

Bürgermeister Hans Tischhöfer und Thomas Ecker, Vorsitzender der Wasserwacht-Ortsgruppe, hofften auf viele sonnige Tage und eine unfallfreie Saison.

Dann gaben sie das Startsignal für die 13 Mutigen, die in die kühlen Fluten sprangen.