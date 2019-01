Der SK Mitwitz holt den ersten Mannschaftspunkt der Saison beim Coburger SV II

In der Kreisoberliga feiern die Schachspieler des SK Mitwitz den ersten Erfolg der Saison mit einem 4:4 beim Coburger SV II.

Kreisoberliga

Weiterhin keine Blöße geben sich die Spieler von Weidhausen II in der Kreisoberliga und verteidigten in der vierten Runde zu Hause durch ein 5,5:2,5 gegen die zweite Mannschaft der SG Sonneberg die alleinige Tabellenführung. Da Michelau beim TSV Oberlauter nicht über ein 4:4 hinauskam, bauten sie den Vorsprung sogar um einen Punkt aus. Während der SV Seubelsdorf II durch einen Sieg über die SSV Burgkunstadt II vom vorletzten Platz um einen Rang nach oben kletterte, gelang dem SK Mitwitz gegen lediglich sechs - allerdings sehr starke - Spieler des Coburger SV ein Unentschieden und damit zumindest ein Mannschaftspunkt. Coburger SV II - SK Mitwitz 4:4

Der Coburger SV II trat mit nur sechs Spielern an und so führte der SK Mitwitz kampflos mit 2:0. Am sechsten Brett gab Stephan Karl nach Damenverlust gegen Ingo Thorn auf (2:1). Hubert Konradi bot schon früh seinem erfahrenen Gegenüber Arno Gahn das Remis an, der aber erst nach zwei Stunden einwilligte (2,5:1,5). Uwe Pfadenhauer und Stephan Schlottermüller remisierten nach einer spannenden Partie (3:2) und Gerhard Kohles übersah nach überlegenem Spiel das einzügige Matt des Coburgers Adolf Gubesch (3:3). Gerhard Bürger passierte in der Eröffnung ein Fehler, den er nicht mehr kompensieren konnte und er zog gegen Valeri Bikteev den Kürzeren (3:4). Nun kämpften Friedrich Bürger und Ruprecht Rommel bis ins Endspiel stundenlang. Das glückliche Ende hatte der Mitwitzer Spieler mit seinem Punktgewinn und dem Unentschieden für die Steinachtaler. hüt Ergebnisse: Schlottermüller - Pfadenhauer remis, Bikteev - G. Bürger 1:0, Gubesch - Kohles 1:0, Gahn - Konradi remis, Rommel - F. Bürger 0:1, Thorn - Karl 1:0, Pfeiffer (kl.), Endrich (kl.).

Kreisklasse

Während gegen die Spielstärke der SF Windheim an der Tabellenspitze weiterhin kein Kraut gewachsen scheint, verlor doch der SC Steinwiesen sang- und klanglos mit 0:4. Obwohl der FC Nordhalben beim Kronacher SK zwei Bretter nicht besetzen konnte, gelang in einem hektischen Spiel nur ein 3:3. Auch das Spiel zwischen dem TSV Tettau II und dem VfB Einberg endete mit einer 2:2-Punkteteilung. Durch den Rückzug des SC Stockheim wurde das Spiel für den TSV Untersiemau mit 4:0 gewertet. Kronacher SK III - FC Nordhalben II 3:3

Nordhalben reiste mit lediglich vier Spielern an, weshalb die beiden Schülner-Geschwister kampflos die Brettpunkte erhielten. Während David Müller gegen Michael Heinisch anschließend am dritten Brett chancenlos war, erzielte Jugendspieler Tarek Becic gegen den erfahrenen Willi Köstner eine verdiente Punkteteilung. Da am Nachbarbrett der Mannschaftskamerad gerade einen vielversprechenden Angriff startete, gab Alexander Mainz seine Partie gegen Tobias Köstner ebenfalls remis. Doch Uwe Barthold geriet schließlich in Zeitnot und damit etwas außer Tritt.

Weil er in den letzten fünf Minuten bis zur Zeitkontrolle nicht mitschreiben musste, war er sich zudem über die genaue Zügezahl nicht sicher und machte - um sicherzugehen - noch einen schnellen Zug, der sich dann jedoch als Fehler herausstellte und schließlich die Partie kostete. Ergebnisse: Mainz - T. Köstner remis, Barthold - Birke 0:1, Müller - Heinisch 0:1, Becic - W. Köstner remis, D. Schülner (kl.), B. Benedikt (kl.). SF Windheim - SC Steinwiesen II 4:0

Ergebnisse: Christof - Rattinger 1:0, Bergmann - Pöhlmann 1:0, Vetter - Koch 1:0, Richter - Flesch 1:0. TSV Tettau II - VfB Einberg 2:2

Ergebnisse: Krumm - Schäfer remis, J. Müller - Krug remis, Stahl - Lopatta 0:1, K. Müller - Bonk 1:0. hn