Der Arbeitskreis für evangelische Kirchenmusik lädt zum letzten Vortrag der Reihe "Der evangelische Gottesdienst und die Musik: Spannungsfeld und Gestaltungsaufgabe" ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, 31. Januar, um 17 Uhr im großen Orgelsaal der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth, Wilhelminenstraße 9, statt. Regionalbischöfin Dorothea Greiner spricht zum Thema "Der Segen der Kirchenmusik".

Als große Freundin der Kirchenmusik beachtet, begleitet und unterstützt die Regionalbischöfin das musikalische Leben in ihrem Kirchenkreis und darüber hinaus, was in ihrem Vortrag zum Ausdruck kommen wird. Zu Beginn spielt der Student Henrik Stark "Vers l'esperance" aus den "Trois Poemes" von Thierry Escaich. red