Der Seebachgrundexpress kommt bei den Fahrgästen gut an

Gute Noten hat der Landkreis Erlangen-Höchstadt für seine Busverbindung von Erlangen nach Weisendorf bekommen. Die Expresslinie besteht seit einem Jahr, daher hatte Landrat Alexander Tritthart (CSU) zu einer "rollenden Bürgersprechstunde" eingeladen. Auf der 22-minütigen Fahrt vom Erlanger Busbahnhof zur Schule in Weisendorf bekam der Landkreischef viel Lob für das ÖPNV-Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

"Passt!", sagte beispielsweise Rainer Jakob aus Weisendorf. Er wünsche sich nur, dass noch mehr Menschen die Expresslinie nutzen. Auch Busunternehmer Werner Vogel, der die Linien 202, 246 und 202 E, das sogenannte Linienbündel Seebachgrund betreibt, zieht eine positive Bilanz. "Wir fahren einen verbesserten Takt und setzen Niederflurbusse ein. Die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich", sagt der Höchstadter Unternehmer.

"Die Fahrtzeit von 22 Minuten macht den Bus zu einer echten Alternative für die Bürger", stimmt auch Landrat Tritthart dem Busunternehmer zu. Zudem seien die Fahrten des Seebachexpresses extra auf den Regionalexpress abgestimmt, um die Linie vor allem für Pendler attraktiv zu machen. Mit der Premiere seiner "rollenden Bürgersprechstunde" ist der Landrat ebenfalls zufrieden. "Ich habe vor, diese Aktion häufiger zu machen, beispielsweise bei neuen Linien oder bei verbessertem Takt", kündigt er an. red