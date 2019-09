Der Schuss ging nach hinten los

Endlose, sich im Kreise drehende Reden, Befangenheitsanträge am laufenden Band und ein Angeklagter, der nicht verstehen konnte - oder wollte -, warum ihm der Prozess gemacht wurde. Diese Verhandlung am Amtsgericht wegen falscher Verdächtigung wird Strafrichter Matthias Schmolke und dem nach dem Urteil sichtlich geschockten Angeklagten noch lange in Erinnerung bleiben.

Nötigung, Beleidigung, unterlassene Hilfeleistung, Diebstahl, Strafvereitelung, vorsätzliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die Liste der Vorwürfe gegen drei Polizisten ist lang. Von einem "Polizeiskandal" und "befürchtetem Schusswaffengebrauch" ist in einem Brief die Rede, der vor knapp zwei Jahren beim Polizeipräsidenten Oberfrankens in Bayreuth ankam. Folgerichtig wurden Ermittlungs- und Disziplinarverfahren gegen die Beamten eingeleitet.

Selbst ins Fadenkreuz geraten

Nachdem sich die Anschuldigungen als haltlos erwiesen hatten, geriet nun der Briefschreiber selbst ins Fadenkreuz der Justiz. Der meinte, er habe nur Fragen gestellt und niemanden falsch verdächtigt. Ihm sei es nur um die Abwehr eines Schadens von rund 50 000 Euro gegangen. Hintergrund des Schreibens war ein Lkw-Unfall auf der Staatsstraße bei Priesendorf im Landkreis Bamberg. Der Fahrer war in einer Linkskurve von einem entgegenkommenden Kleintransporter abgedrängt worden und stürzte eine metertiefe Böschung hinab. Der Kipplaster samt Anhänger landete auf der Seite und blieb in einem Kornfeld liegen.

Da sich ein Wasserschutzgebiet in unmittelbarer Nähe befand, ordnete die Polizeistreife nach Rücksprache mit der Einsatzleitung in Bamberg die Bergung an. Zuerst den Anhänger, der mit zwei Löffelbaggern aufgestellt wurde. Weil der Fuhrunternehmer mit den daraufhin folgenden, kostenverursachenden Maßnahmen nicht einverstanden war, kam es zu lautstarken Streitereien. "Er war ungehalten, hat nicht zugehört, mich ständig unterbrochen, hat herumgeschrien und ständig mit Anzeigen gedroht", so der Polizei-Einsatzleiter. Dann wollte der Firmenchef eine andere Streifenbesatzung und den Leiter der Einsatzzentrale aus Bayreuth herbeizitieren.

Provokantes Verhalten

Als sich der Fuhrunternehmer im Gefahrenbereich aufhielt und die Bergungsmitarbeiter anschrie, verhängte ein Polizist einen Platzverweis und schob den Firmenchef, der nicht Folge leisten wollte, rund 50 Meter durch die Gegend.

"Ich bin seit 2007 bei der Polizei, aber ein solches Verhalten habe ich noch nicht erlebt." Im Gerichtssaal setzte der Fuhrunternehmer sein provokantes Verhalten fort. Der Angeklagte forderte aufgrund eines Fotos ein aussagepsychologisches Gutachten, um die Glaubwürdigkeit des Polizeibeamten überprüfen zu lassen. Er versuchte den Ablauf mit dem Wunsch nach längeren Pausen und ständigen Rügen zu sabotieren.

Er wollte bereits gehörte Zeugen noch einmal befragen und selbst bestimmen, was ins Protokoll aufgenommen wird. "Das grenzt an Prozessverschleppung", so Staatsanwalt Bartsch.

"Das einzig Skandalöse an diesem angeblichen Polizeiskandal ist das Verhalten des Angeklagten selbst: vor Ort, im Vorfeld des Prozesses und hier im Gerichtssaal", sagte Bartsch. An den Vorwürfen des "braven, harmlosen und ruhigen Bürgers" sei nichts dran. Weder sei der Angeklagte festgehalten oder geschubst worden, noch habe man ihm den Schlüssel zum Fahrzeug entwendet, und schon gar nicht habe der Streifenbeamte sich an der Beauftragung der Bergungsfirma selbst bereichert. "Sie wussten, dass diese Vorwürfe falsch sind und dass Sie damit die Beamten bei ihren Vorgesetzten erheblich in Misskredit bringen." Der Angeklagte beteuerte, er werde unschuldig vor Gericht gezerrt. Er sei beleidigt, gedemütigt und verletzt worden. Die Polizei habe keine Beweise gesichert und keine Zeugen festgestellt.

Nach über sechs Stunden war die bis dahin engelsgleiche Geduld von Richter Schmolke erschöpft. Von einem "frechen Verhalten" des Angeklagten, das "an Rechtsmissbrauch grenzt" war die Rede. Auch ein Entzug des Wortes und ein Ordnungsgeld von 500 Euro schwebten im Raum. Was an "vollkommen unverschämten" Befangenheitsanträgen, unzulässigen Beweisanträgen und Zeugenbefragungen lag, die in Monologe des Angeklagten ausarteten. Von ständigen Belehrungen des sich selbst verteidigenden Angeklagten den beiden erfahrenen Juristen gegenüber einmal abgesehen. Wie am Unfallort habe der Angeklagte das Kommando über den Strafprozess an sich reißen wollen. "Wenn Sie hier auf Rechthaber machen wollen, völlig unbelehrbar sind und eine Show abziehen wollen, dann müssen Sie mit den Konsequenzen leben."

Harte Strafe

Der Richter verurteilte den Angeklagten, der ursprünglich nur eine kleine Geldauflage hätte zahlen sollen, zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Zudem muss er 5000 Euro Geldauflage an die Deutsche Umwelthilfe zahlen. "Sie dachten, Sie wüssten es besser als die Polizei. Eine polizeiliche Anordnung ist aber keine Handlungsempfehlung, sondern zu befolgen." Es ist aber zu erwarten, dass der Fuhrunternehmer angesichts dieser doch recht harten Strafe auch noch das Landgericht Bamberg beschäftigen wird.