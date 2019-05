Der Schulungsraum in Weidmes ist zwei Jahre nach Brand wieder nutzbar

Nach zwei Jahren war es endlich soweit: Die Feuerwehr Weidmes konnte den bei einem Brand zerstörten Schulungsraum im Beisein einer illustren Gästeschar offiziell einweihen.

Den kirchlichen Segen sprach die Grafengehaiger Pfarrerin Heidrun Hemme aus. Sie zollte allen Frauen und Männern Respekt, die Tag und Nacht ehrenamtlich für den Schutz und die Sicherheit der Mitbürger im Einsatz sind.

"Die Brandversicherung hat alles ohne finanziellen Schaden für die Marktgemeinde Grafengehaig und die Feuerwehr Weidmes abgedeckt", sagte Bürgermeister Werner Burger bei der obligatorischen Schlüsselübergabe. Er bedankte sich beim Vorsitzenden und Kommandanten Christian Fittner, der stets ein Auge auf die laufenden Arbeiten gehabt habe.

Gemeindewappen überreicht

Burger überreichte zudem ein Gemeindewappen für den neuen Schulungsraum sowie Spenden von Landrat Söllner und der Gemeinde. Die Weidmes Wehr sei der gesellschaftliche Mittelpunkt im Ortsteil, er freue sich, dass der neue Raum nun auch von der Dorfgemeinschaft wieder genutzt werden können.

Am Morgen des 1. Mai 2017 hätten sich die schwärzesten Stunden in der 130-jährigen Geschichte der Feuerwehr Weidmes abgespielt, sagte Christian Fittner. Um 5.55 Uhr sei der Alarm ausgelöst worden. "Zu viert haben wir mit den Löscharbeiten begonnen. Die Nachbarsfamilien halfen mit, so gut sie konnten, und dann rückten nach und nach weitere Feuerwehren aus den umliegenden Orten an, um den Brand unter der Einsatzleitung von Kreisbrandmeister Yves Wächter in den Griff zu kriegen", erinnerte der Kommandant. Alle hätten damals ihren Job prima gemacht, aber nicht verhindern können, "dass alles kaputt war und das Gebäude in Schutt und Asche lag".

348 Stunden an Eigenleistung

Am 28. August 2017 begann die Firma Lösch mit den Wiederaufbauarbeiten. Die Wehr Weidmes brachte 348 Stunden an Eigenleistung mit ein. Mit der finanziellen Unterstützung und Spenden vieler steht der Schulungsraum nun wieder topp da. Die Firma Rödel aus Marktleugast veranstaltete bei der LQN-Gewerbeschau 2017 in der Leugaster Dreifachsporthalle für die Weidmeser eine Tombola, die 750 Euro erbrachte.

Kreisbrandinspektor Horst Tempel zollte allen damals eingesetzten Wehrkräften seinen Respekt. Gemeinsam sei es gelungen, den Schaden möglichst gering zu halten. Tempel sprach auch die Grüße der Führungskräfte aus.

Ingrid Tittel erfreute die Versammelten zur Feier des Tages mit gereimten Worten. Ihr Ehemann Bruno Tittel hatte ein Kreuz parat, dass den Schulungsraum schmücken wird.

Weitere Spenden übergaben Martin Döring von der Feuerwehr Marktleugast sowie René Hubrich von der Feuerwehr Grafengehaig. kpw