Der Schöpfungszyklus in Glas

An der beeindruckenden Glaskunst des in Rugendorf ansässigen Künstlers Wilfried Radtke kommt man in Kulmbach und Umgebung kaum vorbei: Ob in der Kapelle des Klinikums Kulmbach oder in der Rehaklinik Stadtsteinach sowie in vielen Fenstern und Türen kann man den Kunststücken begegnen. Andere seiner Werke haben durch Liebhaber den Weg in entferntere Gegenden gefunden. Jetzt gibt es eine Woche lang die Gelegenheit, unter freiem Himmel in Glas umgesetzte biblische Geschichten anzuschauen: Im Pfarrgarten von Rugendorf, Mühlleite 4, sind der "Schöpfungszyklus", "Adam und Eva" und der "brennende Dornbusch" ausgestellt. Sie können von Sonntag, 30. Juni, bis Sonntag, 7. Juli, zwischen 8 und 19 Uhr besichtigt werden. Im Rahmen der silbernen Jubelkonfirmation gibt es am morgigen Sonntag nach dem Gottesdienst (Beginn: 10 Uhr) einen kleinen Empfang im Pfarrgarten, bei dem die neuen Sitzgelegenheiten vor dem Gemeindehaus eingeweiht werden. red