Der schönste Biergarten

Die Augen von Jürgen Heidenbluth, dem Vorsitzenden des 1. FC Mitwitz, beginnen zu glänzen, als er vom bevorstehenden Schlossparkfest am 6. Juli in Mitwitz spricht. "Es ist der coolste, größte und schönste Biergarten im ganzen Landkreis." Zum Leben erweckt werden soll er wieder in der Zeit von 14 Uhr am Samstagnachmittag bis um 5 Uhr früh am Sonntagmorgen.

Sein derzeit wohl größter Wunsch sei gutes Wetter, "damit nicht alles ins Wasser fällt. Das einzige, das sich bei diesem Event im Wasser abspielen sollte, ist nämlich das bengalische Feuer auf dem äußeren Schlossteich." Ein Fest zum Entspannen sei es, zum Seele baumeln lassen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Partyband "Die Bamberger" und die Live-Band M&M (Innenhof). An der Bar ist ein DJ im Einsatz. Die Bühne soll ab 14 Uhr "Dance 4 Fun" mit den Tanzgruppen aufmischen.

Viele Spielmöglichkeiten

Und wer sich über die Hüpfburg freut, dürfte eh schon klar sein. So können Eltern entspannen und die Kinder müssen nicht gelangweilt daneben sitzen. Außerdem bietet der Park mit seinen Skulpturen sowieso unzählige Spielmöglichkeiten.

Damit alles glattläuft, braucht Heidenbluth nicht nur zahlreiche Helfer, sondern auch Mitstreiter bei der Planung. Ulrich Schrickel, Robert Martin, Boris Prediger und Markus Angermüller unterstützen mit Ideen und greifen da zu, wo es nötig ist. Hier zählt er vor allem auch Bürgermeister Hans-Peter Laschka und den Gemeinderat dazu.

In die "heiße Phase" kommt der Event schon eine Woche vor Beginn. Die Planungen seien da zwar lange abgeschlossen, meint Heidenbluth, aber man beginne schon damit, die Stände und Schänken aufzubauen und teilweise zu bestücken. "Dann werden die Bäume beleuchtet, Zelt, Bühne und Bar aufgebaut." Und nicht nur die Fußballerfrauen lassen in dieser Zeit die Backöfen heiß laufen. Etwa 30 Kuchen sollen gebacken und zum Verkauf angeboten werden. "Ein Sicherheitskonzept sorgt dafür, dass unter anderem sieben Hubschrauber-Landeplätze zur Verfügung stehen. Außerdem ist das BRK mit zwei Stationen vor Ort und natürlich die Feuerwehr."