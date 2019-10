"Der Schneckenkönig" ist in der Bücherei

Das Märchen "Der Schneckenkönig" von und mit Sieglinde Duttle gibt es am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bücherei. Anlass ist der Tag der Bibliotheken, heißt es in einer Mitteilung. Diese Veranstaltung ist ein Vorleseabend mit einem selbstgeschriebenen Märchen für Große und Kleine. Die Idee zu diesem Märchen ist Sieglinde Duttle, die jetzt in Bad Rodach wohnt, spontan gekommen. Sie lebte damals in der Provence in Südfrankreich und suchte nach einer Idee für ein Geburtstagsgeschenk eines besonders lieben Kindes. Der Eintritt ist frei. red