Der Schein trügt

stefan Fössel



Was macht denn der? Der wird doch nicht? Tatsächlich sah es so aus, als ob der junge Mann in der Augustenstraße am helllichten Tag an eine Hauswand urinieren würde. Entsprechend empört waren die Beobachter auf der anderen Straßenseite. Doch gerade, als einer dem vermeintlichen Wildpinkler ein paar wohlgewählte Beschimpfungen zurufen wollte, drehte sich dieser zur Seite. Trotz der einigermaßen eindeutigen Körperhaltung hatte sich der Mann offenbar nur mit seinem Handy beschäftigt, das er in Hüfthöhe vor sich hielt und angestrengt tippte. Was wieder einmal zeigt, dass sich niemand vom ersten Schein täuschen lassen sollte. Und es mit der Toilettenmoral zumindest am Tage nicht ganz so schlecht bestellt ist, wie manch einer vermuten würde.