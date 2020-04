Der "Scheferhof" ist heute im Fernsehen

Am Dienstag, 7. April berichtet das Heimatmagazin "Wir in Bayern" im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) aus Langensendelbach über den "Erlebnisbauernhof Scheferhof". Der oberfränkische Familienbetrieb engagiert sich im Bereich der "Sozialen Landwirtschaft". Diese verbindet landwirtschaftliche Erzeugung mit sozialer und pädagogischer Arbeit. Das Heimatmagazin hat dem "Scheferhof" einen Besuch abgestattet und trifft auf Thomas Vinzenz, der seit ungefähr einem Jahr am Bauernhof angestellt ist. Der 32-Jährige konnte aufgrund von psychischen Problemen in der modernen Arbeitswelt nicht zurechtkommen. Im Beitrag erzählt er, warum er sich besser auf die landwirtschaftliche Arbeit auf dem "Scheferhof" einlassen kann. Außerdem kommen die Inhaber Clemens und Nicole Schmitt zu Wort. Die "Erlebnisbäuerin" und Reittherapeutin bietet Kindern mit Beeinträchtigungen sowie gesunden Kindern Reittherapie an. Im Beitrag erklärt sie, wie die Therapie funktioniert und warum der Umgang mit Pferden Kindern helfen kann. red