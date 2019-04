Der SCA ist gefordert

Seit rund 250 Tagen ist beim SC Adelsdorf ein komplett neuer Vorstand im Amt. "Die ersten Wochen und Monate kann man getrost als Findungsphase bezeichnen", sagte Volker Höfer, der sich mit Johannes Nagengast den Vorsitz teilt, in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins. Die neue Organisationsstruktur mit jetzt sechsköpfiger Vorstandschaft biete den Mitgliedern und Partnern in den vier Bereichen Technik, Sport, Finanzen und Organisation kompetente Ansprechpartner.

Die Bestandsverwaltung zeigt Ende März 1062 Mitglieder und damit einen Zuwachs um 80 Personen, vor allem im Bereich Gymnastik beim Kinderturnen. Die aktiven Mitglieder stellen derzeit 54,2 Prozent der Gesamtmitglieder. Der Zuwachs war wegen des Neubaugebiets Reuthsee erwartet worden, die daraus entstehende Herausforderung zur Erweiterung des Angebots werde in den nächsten Jahren anhalten. Die Trainingsflächen werden aufgrund von gemeindlichen Vorgaben derzeit geringer und auch bei den ehrenamtlichen Helfern sieht der Vorstand noch viel Bedarf. "Dies wird auch für die nächsten Jahre eine große Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen", so Höfer, "vielleicht müssen wir auch heute nicht vorstellbare, neue Wege gehen."

Höfer gab auch einen Ausblick auf die nächsten Aktivitäten des Vorstands, der zum Beispiel im Bereich der Mitgliederbestandsverwaltung und Finanzen auf eine moderne Software inklusive Buchhaltung umsteigen will. Ziel sei eine tagesaktuelle Übersicht der Kassensituation, welche die finanzielle Basis darstelle, um Freiraum für Investitionen zu generieren. Die Entwicklung des Geländes und der Immobilie des SCA werde nicht ohne immense finanzielle Anstrengungen zu schaffen sein. Die nötigen finanziellen Ressourcen könnten aus den möglichen staatlichen und sportlichen Förderprogrammen nur zum Teil gedeckt werden. Sponsorengelder seien tragende Säulen für Investitionen. Hierfür werde ein Gesamtkonzept "Sponsoring" erarbeitet.

Finanzvorstand Jörg Bubel informierte über die derzeitige Finanzsituation und gab einen Ausblick für die nächsten Monate. "Der Verein übernimmt die Aufgabe der Gemeinde, den Kinder- und Jugendsport zu fördern. Aus dem Jahresergebnis ist ersichtlich, dass wir ohne die Aktivitäten des Fördervereins und privaten Zuwendungen diese Aufgaben nicht erfüllen könnten", führte Bubel aus. "Ich wünsche mir, dass die Gemeinde die Vereinsförderrichtlinien weiter überarbeitet."

Die erste Mitgliederbefragung des Vereins hatte Ende 2018 eine Teilnehmerquote von 15 Prozent, die unter den Erwartungen des Vorstands und des ausführenden Beirats blieb. Torsten Höppner, Vorsitzender des Strategie- und Entwicklungs-Gremiums, informierte die Anwesenden über die Ergebnisse in Auszügen. "Es konnten schon über 20 Handlungsfelder definiert werden, die im Wesentlichen die Bereiche Leistungsangebot, Qualität der Mitarbeiter/Übungsleiter im Verein, Sportanlagen, Vereinskultur und Außendarstellung umfassen", so Höppner. Die Auswertung habe einige wichtige Punkte aufgezeigt, die für den Vorstand und die Abteilungen eine konkrete Basis zur Ausrichtung des Vereins in den nächsten Monaten böten. red