Der SC Stettfeld würdigt langjährige Treue zum Verein

Neben dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr konnte der SC Stettfeld bei seiner Jahresversammlung verdiente Mitglieder ehren. Besonders gewürdigt wurden, wie der Verein mitteilte, Matthäus Schlee, Ludwig Nastvogel und Helmut Zehendner, die alle drei dem Verein seit 60 Jahren die Treue halten. Seit 50 Jahren sind Hermann Then und Walfried Spath Mitglieder des Vereins, und auf 40 Jahre können Leande Kuhn, Elisabeth Weiß und Helmut Schöpplein zurückblicken. Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Rita Messingschlagen, Anja, Julian und Rüdiger Bernhard, Daniel Full sowie Manfred und Elfriede Heß geehrt.

Vorsitzender Christian Röthlein ging in seinen Ausführungen auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins ein und gab einen Ausblick auf die kommenden Ereignisse. So ist für 23. Juni ein Schafkopfturnier geplant und am 29. Juni finden wieder Werbespiele statt. Für die Bärentage sucht die Vorstandschaft noch einen Verantwortlichen für die Bar, der sich um die Helfer für den Ausschank kümmert. Im Herbst, vom 13. bis 15. September, wird der Sportplatz erneut die Austragungsstätte für eine Drohnenflugmeisterschaft. Diese Aktion wurde bereits zweimal mit großem Erfolg durchgeführt und die Teilnehmer "waren voll des Lobes über unser Gelände und die Bewirtung", berichtete Röthlein den Mitgliedern. red