Der SC Gremsdorf sucht sportlichen und finanziellen Erfolg auf neuen Wegen

In der Hauptversammlung des SC Gremsdorf lobt Vorsitzender Erich Geyer vor allem die "Mach mit, werde fit"-Gruppe, die für einen ansehnlichen Zuwachs im Verein sorgte. Die Mitgliederzahl stieg von 439 auf 451, davon sind 165 Kinder und Jugendliche. Geyer wies außerdem auf die neue Kooperation mit den Barmherzigen Brüdern hin. "Wir haben eine Inklusions-Fußballmannschaft geplant, bei Interesse bieten wir auch andere Sportarten an." In der neuen Fußballmannschaft sollen Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam spielen.

Finanziell sah es für den SC Gremsdorf im vergangenen Jahr schlecht aus. Obwohl 56 300 Euro Einnahmen - 18 900 Euro allein durch das Sportheim - erwirtschaftet wurden, machte der Verein durch hohe Ausgaben in Höhe von 65 500 Euro einen deutlichen Verlust. Dies liege vor allem daran, dass man eine neue Überdachung für die Terrasse angeschafft hat, keine Sportlerkerwa durchgeführt wurde und die Heimspiele der Spielgemeinschaft SG Höchstadt/Gremsdorf nicht mehr in Gremsdorf stattfinden.

Sportlich läuft es hingegen wieder sehr gut. Spielleiter Michael Geyer verkündete, dass die erste Mannschaft aktuell auf dem ersten Platz in der A-Klasse steht. Dennoch werde man in der nächsten Saison, unabhängig von einem Aufstieg, die Spielgemeinschaft mit dem TSV Höchstadt im Herrenbereich beenden und eine eigene Mannschaft in der B-Klasse stellen.

Gut läuft es auch für die Damenmannschaft "Bixn" in der Kreisklasse. In der vergangenen Saison verpasste man knapp den Aufstieg, in dieser Saison ist man mit dem dritten Platz noch im Titelrennen. Die alten Herren werden aufgrund vieler Spielabsagen zur neuen Saison eine Kooperation mit dem TSV Höchstadt eingehen. In der Jugend hat man eine Spielgemeinschaft mit dem ASV und dem TSV Höchstadt.

Jugendspieler werden gesucht

Die C-Jugend, die zusätzlich eine Kooperation mit der SpVgg Etzelskirchen hat, trainiert aktuell in Gremsdorf, alle anderen Teams in Höchstadt. Um die Jugendarbeit auszubauen, sucht der SC Gremsdorf vor allem für die B- und C-Jugend noch Spieler. Auch eine A-Jugend soll ins Leben gerufen werden.

Ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über die Neufassung der Satzung, die zuvor im Vorstand erarbeitet worden war. Die alte Version stammt noch aus dem Gründungsjahr 1975, weshalb die Satzung komplett neu entworfen wurde. Vom Finanzamt wurde die Satzung bereits anerkannt, die Vereinsmitglieder stimmten ihr ebenfalls zu. Neu sind unter anderem ein Datenschutzpassus und die Möglichkeit der Zahlung einer Ehrenamtspauschale. Abschließend wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Geehrten sind für 40 Jahre Bernhard Dresel, Klaus Linke, Joachim Ruhmann und Elfriede Schmitt, für 25 Jahre Stefan Banzer, Michael Kalb, Jürgen Mönius, Marco Pflügner und Sebastian Schmitt sowie für zehn Jahre Sabine Becker, Timm Becker, Jannik Buisker, Daniela Fritsch, Noah Fritsch, Adrian Geier, Ralph Schwinge, Florian Stratil, Jana Teichmann, Shirley Teichmann und Marie Vehse. Elias Pfann