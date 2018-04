Der SC Germania Stöppach-Haarth ist stolzer Bauherr

Trotz der umfangreichen Baumaßnahmen steht der SC Germania Stöppach- Haarth auf gesunden Füßen. Trotzdem sollen die Vereinsmitglieder sparsam mit dem Hab und Gut des Vereins umgehen. Dazu rief der Vorsitzende Klaus Bauer bei der Hauptversammlung im Sportheim die Mitglieder auf.



"Schandfleck beseitigt"

In seinem Bericht ging Klaus Bauer ausführlich auf die Umbaumaßnahmen des Sportheims ein. Demnach seien die Renovierungsarbeiten im Innenbereich nahezu abgeschlossen. Dabei sei ein sehr ansprechender, gemütlicher Gastraum entstanden, der von vielen Seiten schon gelobt worden sei. Ein großer Kraftakt sei die Pflasterung des Parkplatzes vor dem Sportheim gewesen. Mithilfe des Bauhofes seien Baggerarbeiten durchgeführt worden. Bauer: "Damit ist ein Schandfleck beseitigt worden."

Fü alle Arbeiten ist Stefan Bätz mit seinem Team verantwortlich. In diesem Jahr will man die Renovierung der Terrasse und die Fertigstellung der Außenfassade in Angriff nehmen. Hierfür will der Verein noch Kostenvoranschläge einholen.

Besonderes Augenmerk in seinem Bericht legte der Vereinschef auf die Sportheimbewirtschaftung bei Heimspielen und Veranstaltungen. Diese seien für den Verein lebensnotwendig. Kurt Horn und viele ehrenamtliche Helfer seien hier federführend. Und für die Stadionzeitung und die Homepage des Vereins seien Marc Linz, Alexander Pratsch und Jürgen Schellhorn zuständig. Bauer ging weiter auf die einzelnen Abteilungen ein, darunter die Damengymnastikgruppe. Die sieben Damen haben sich im vergangenen Jahr 36-mal getroffen. Die Gruppe wird von Doris Kob geleitet. Im Schüler- und Juniorenbereich seien die Voraussetzungen der Mannschaften von den A- bis G-Junioren sehr unterschiedlich. Die Kinder kämen aus den Nachbarorten und spielten in Spielgemeinschaften der Vereine TSG Niederfüllbach, TSG Creidlitz, TSV Scherneck und SC Germania Stöppach-Haarth. Für die Jugend sei Juniorenleiter Jürgen Schellhorn mit seinem Team verantwortlich. Die Alten Herren kämpften um das runde Leder in einer Spielgemeinschaft mit Scherneck. Die funktioniere sehr gut, stellte Bauer fest.

Das vergangene Jahr stand bei allen Vereinen ganz im Zeichen der 700-Jahr-Feier im Juli. Hier unterstützten die Germanen die Vorbereitung und Durchführung nach Kräften. Trotzdem veranstalteten sie noch ihre eigenen Veranstaltungen wie Preisschafkopf, Kirchweih oder Eisbeinessen, wie Vergnügungswart Daniel Bauer berichtete.

Zweiter Bürgermeister Frank Weber ging auf die 700-Jahr-Feier ein. Sie sei ein wahres Aushängeschild für Stöppach und die Gemeinde Untersiemau gewesen. Das stellvertretende Gemeindeoberhaupt versicherte, dass die Gemeinde weiterhin die Germania im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen werde und nannte hierbei Zuschüsse für die Schüler- und Jugendförderung im Verein.

Michael Stelzner