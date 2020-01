Der Sander Anglerverein wählte seinen Vorstand und zeichnete verdiente Mitglieder aus

Bereits zum 22. Mal leitete Dieter Ackermann als Vorsitzender die Jahresversammlung des Sander Anglervereins im Anglerheim, wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgibt.

Ackermann ernannte auf der Versammlung vier Ehrenmitglieder: Herbert Reuß, der 20 Jahre an der Seite von Ackermann als stellvertretender Vorstandsvorsitzender und als technischer Verwalter fungierte und maßgeblich am Bau des Vereinsheims beteiligt war.

Fred Weigmann, der 18 Jahre die Jugend des Vereins betreute, seit zwei Jahren den Posten als technischer Verwalter und Gerätewart innehat und für die Instandhaltung aller Maschinen und Geräte verantwortlich ist.

Ebenso wurden die langjährigen Mitglieder Manfred Weber und Kurt Benkert, die seit langem dem Verein die Treue halten und bei jeder Veranstaltung aktiv am Vereinsleben teilnehmen, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Weber war zudem vier Jahre im Vorstand tätig, und Benkert kümmert sich um die Nistkästen, die an allen Gewässern aufgehängt sind.

Neuer Finanzverwalter

Anschließend rief der Wahlausschuss unter Leitung von Jürgen Gleisner zu den Neuwahlen. Im Amt bestätigt wurde, wie aus der Mitteilung des Vereins hervorgeht, als Vorsitzender Dieter Ackermann.

Dem aus dem Amt ausscheidenden Finanzverwalter Matthias Klauda, der dieses zehn Jahre lang ausgeübt hat, überreichte der Vorsitzende ein Präsent. Als neuer Finanzverwalter konnte Detlef Schmitt gewonnen werden.

Weitere Funktionen

Als Schriftführer wurde Elmar Brenner wiedergewählt. Ebenso wurden als Datenverwalter Simon Frey, als technischer Verwalter Fred Weigmann, als Gewässerwart Reinhold Bäuerlein und als Jugendwart Sven Glaser in ihren Ämtern bestätigt.

Das Amt des Protokollführers übernimmt Markus Märkel von Detlef Schmitt. Als Beisitzer wurden Herbert Reuß, Roland Geheb, Helmut Bayer und Klaus Geheb berufen. Als Ersatzleute stehen Matthias Klauda und Andre Ott zur Verfügung. Für den turnusgemäß ausscheidenden Kassenprüfer Jens Fuller wurde Sandra Fuller gewählt.

Der Vereinsvorsitzende Dieter Ackermann gab auf der Versammlung zudem bekannt, dass die Internetseite des Vereins überarbeitet wurde und jetzt von Protokollführer Markus Märkel betreut werden wird. Bei www.sportanglerverein-sand.de seien alle relevanten Themen einsehbar, erläuterte er.

Pacht verlängert

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende auch darüber, dass der Pachtvertrag über die Fischgewässer mit der Gemeinde für weitere zehn Jahre verlängert werden konnte.

Im Anschluss an die Hauptversammlung des Sander Anglervereins ernannte das neu gewählte Gremium aus seinen Reihen Fred Weigmann zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Vereins.

Die Sander Angler gelten als rühriger Verein in der Gemeinde am Main. Ihr Vereinsheim befindet sich in der Nähe des Baggersees am Campingplatz. red