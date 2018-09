Der Ruf nach Hilfe vom Staat

"Baustelle freier Himmel", seufzt Klaus Schneider. Bauern wie er arbeiten mit der Natur, auf das Wetter hat niemand Einfluss. Eine Binsenweisheit. Kreisbauernobmann Klaus Merkel aus Mariaburghausen beschreibt die Frustration unter den Landwirten: "Am besten redet man gar nicht über die Situation." Dabei hadert er weniger mit dem Wettergott als mit der Politik. Falsche Behauptungen und Versprechungen seien an der Tagesordnung. Die Bauern würden immer mehr zum Spielball der Politik und behördlicher Auflagen.

Ruf nach Rücklagen

Merkel fordert eine Risikoausgleichsrücklage, denn die Schwankungen würden immer größer. Solch ein Puffer sei nur mit Hilfe des Staates zu schaffen. Zu den von der Bundesregierung beschlossenen Ausgleichsgeldern (340 Millionen Euro, wovon die Länder die Hälfte zahlen sollen) fällt Merkel nicht viel ein. Nur eines: "Als ich von den paar Millionen gehört habe, ist mir das wie ein schlechter Scherz vorgekommen."

Ein Verteilungsproblem

Der Untermerzbacher Dieter Reisenweber, der den familiären Betrieb im Jahr 1996 übernahm, sitzt als Vertreter des Kreises Haßberge in der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft der CSU. Von einer Sitzung in der vergangenen Wochen in München berichtet er über Begehrlichkeiten aus dem ganzen Freistaat. Geldforderungen also auch aus dem bei weitem nicht so schlimm betroffenen Süden. Das große Problem werde sein, die jeweiligen Ernteeinbußen nachzuweisen und die in Aussicht gestellten Ausgleichsmittel einigermaßen gerecht zu verteilen.

Durch wen und wie das geschehen soll, weiß noch keiner zu sagen. eki