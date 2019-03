Die Bayerische Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön lädt zum Vortrag "Der Rotmilan in der Rhön - aktuelle Ergebnisse des Artenhilfsprojekts" am Donnerstag, 4. April, ins Biosphärenzentrum "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach ein. Beginn ist um 19 Uhr. Vom Rotmilan beherbergt Deutschland etwa 60 Prozent der Weltpopulation. In der Rhön t erreicht diese Art eine überdurchschnittlich hohe Brutdichte.

Daraus resultiert eine besondere Verantwortung der Rhön für den Erhalt des Rotmilans. Projektleiter Julian Oymanns erklärt anschaulich den Jahreszyklus des Rotmilans und stellt aktuelle Ergebnisse des Projekts vor. sek