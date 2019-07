Der Rollstuhlführerschein

Was heißt es eigentlich, im Rollstuhl zu sitzen? Die Arbeitersamariterjugend (ASJ) mit ihrem Maskottchen "Xü" bietet zum Thema Toleranz einen Rollstuhlführerschein an. Es dürfen alle Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren teilnehmen.

Geboten wird dann am Montag, 12. August, der Umgang mit einem Rollstuhl, der Umgang mit Personen, die im Rollstuhl sitzen, sowie Spiel und Spaß. Gefragt werden Stärke, Geschick im Rollstuhl-Parcours und Teamfähigkeit. Die Veranstaltung findet beim Arbeitersamariterbund (ASB) in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9 in Forchheim statt. Beginn ist um 12 Uhr.

Bis zum 29. Juli

Anmeldungen sind erbeten und bei der ASJ Forchheim, Nadine Schmickt, via E-Mail an nschmickt86@gmail.com möglich. Anmeldeschluss ist am Montag, 29. Juli. red