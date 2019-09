Der richtige Baum bei Trockenheit

Nach dem zweiten Trockensommer in Folge ist die Diskussion um die richtigen Baumarten für die Zukunft in aller Munde. Schneedruck im Winter und der Wassermangel im Sommer sind die hemmenden Faktoren für die Entwicklung dieser mitunter sehr dichten Fichtennaturverjüngungen. In einer praktischen Demonstration zeigt der WBV am Freitag, 20. September an ausgewählten Flächen das Vorgehen mit dem Freischneidegerät.Hiermit sind alle WBV-Mitglieder und alle interessierten Waldbesitzer eingeladen. Treffpunkt zu: "Pflege von Fichten-Naturverjüngung im Hinblick auf Extremsommer" ist um 16 Uhr am Schützenplatz. red