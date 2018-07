Der Rentnertrupp möbelt das Buswartehäuschen auf

dr



Dass die Rentner von Strössendorf nach wie vor rüstig sind, stellten sie erneut unter Beweis. Sie nehmen sich nicht nur seit längerem der Pflege der öffentlichen Anlagen, des Kirchenumfelds und Schlossgartens an, sondern traten diesmal auch auf dem Dorfplatz in Aktion. Es störte sie, dass die Schulbushaltestelle immer wie ein "dunkles Loch" aussah. Deshalb wurde sie gründlich gesäubert, erhielt einen frischen Anstrich und die Anschlagtafel wurde mit einer neuen Korkauflage versehen. Alles erschien danach in einem freundlicheren Licht. Bürgermeister Robert Hümmer ließ es sich daher nicht nehmen, dem Rentnertrupp für dieses ehrenamtliche Engagement im Namen der Gemeinde zu danken.