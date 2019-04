Der Reiz der leisen Klänge

Der Bamberger Komponist Jochen Neurath präsentiert am Freitag, 12. April, um 20 Uhr in der Johanniskapelle (Oberer Stephansberg 7a) ein außergewöhnliches Konzert. Er selbst trägt Joseph Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz" am Clavicord vor, das neu gegründete "ensemble nonoise" spielt als Uraufführung Neuraths Komposition "Zeichen. Deutungslos".

Haydn schrieb seine musikalische Betrachtung über die sieben letzten Worte Jesu im Jahre 1787 ursprünglich für Orchester. Zwischen den durchweg langsamen Sätzen hielt bei der Uraufführung 1788 in Cádiz ein Priester in der verdunkelten Kapelle Santa Cueva Andachten über diese Worte. Neurath nimmt in seiner Interpretation die von Haydn autorisierte Klavierfassung zum Ausgangspunkt einer Aufführung am Clavichord.

Subtiler Zauber

Wahrscheinlich das leiseste Tasteninstrument der Musikgeschichte, war das Clavichord vom frühen Barock bis zur einsetzenden Klassik vor allem in Mitteleuropa besonders zum häuslichen Musizieren das weitverbreitetste Instrument. Wenn es heute in größeren Räumen vor Publikum mit modernen Hörgewohnheiten gespielt wird, entfaltet es in seiner silbrigen Klanglichkeit und der einzigartigen Möglichkeit, die angeschlagenen Töne noch durch ein Vibrato zu beleben, einen subtilen Zauber, als wenn die Musik aus längst vergangenen Zeiten zu uns herüberweht.

Um diese Reise durch die Zeiten noch sinnfälliger zu machen, erklingt anstelle der ursprünglichen Andachten die Uraufführung von Neuraths Komposition "Zeichen. Deutungslos", ausgeführt vom "ensemble nonoise". Kaum hörbare Klänge, kaum zu verorten, scheinen in den Mauern der Johanniskapelle über die Jahrhunderte hängen geblieben zu sein.

Sie verstummen bei Haydns Musik, scheinen dann allmählich auf sie zu reagieren - ist es das alte Gemäuer selber, oder Echos der früher hier anwesenden Menschen, was hier nachhallt? Das "ensemble nonoise" ist ein Projekt-Ensemble unter Neuraths Leitung, in dem sowohl Musiker als auch anderweitig Interessierte mitwirken. Das Verhältnis von Gruppe und einzelnem Spieler bildet die zentrale Spannung der gemeinsamen Arbeit. In regelmäßigen Abständen werden Performances, Konzerte oder musikalische Installationen erarbeitet. Dieses Konzert ist der erste Auftritt der Gruppe. Für zukünftige Projekte - das nächste wird im Herbst stattfinden - werden noch weitere Performer gesucht!

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf bei Gute Bücher/Herr Heilmann, Karolinenstraße 22, und an der Abendkasse. red