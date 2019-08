Der Regen stoppte die Erkundungen

Auch im diesjährigen Ferienprogramm führte die Junge Union (JU) Maroldsweisach unter der Leitung ihres Vorsitzenden, Stefan Böhm eine Spielplatz-Rallye durch. Insgesamt nahmen aufgrund des schlechten Wetters nur 14 Mädchen und Buben aus Maroldsweisach und seinen Ortsteilen teil.

Spielgeräte aus Holz

Nach dem Eintreffen der Kinder am Rathaus, ging es mit dem Marktmobil auf den ersten Spielplatz in den Ortsteil Birkenfeld. Dieser Spielplatz wurde erst im Rahmen der abgeschlossenen Dorferneuerung eingeweiht und ist mit den nachhaltigen Spielgeräten aus Holz besonders schön geworden.

Leider konnte dort nach einer kurzen Erkundung des Spielplatzes und einer Runde Fußball aufgrund des einsetzenden Regens nicht allzu lange verweilt werden. Kurzentschlossen beschloss die Gruppe, den Regen in der Eisdiele in Ebern auszusitzen. Als sich die Regenwolken endlich verzogen, machte sich die Gruppe noch einmal auf nach Pfaffendorf, um den Spielplatz ausgiebig zu testen. Die Zeit verging wie im Flug, so dass die vier Stunden von 14 bis 18 Uhr nicht mal mehr für einen weiteren Spielplatz ausreichten. red