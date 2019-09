Der Professor für Schlagzeug

Am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr gibt Radek Szarek an Marimba und Vibrafon ein Solo-Konzert unter dem Titel "Marimba - von Bach bis Jazz" im Glanz des Renaissancesaals der Burg Rabenstein. Radek Szarek ist Professor für Schlagzeug an der Musikhochschule in Nürnberg. Seine besondere Liebe gilt dem Marimbaphon, das er in allen Stilarten virtuos mit spielerischer Leichtigkeit beherrscht. Konzerteintritt Erwachsene 22 Euro, Schüler/Studenten 16 Euro. Karten gibt es online oder unter Telefon 09202/9700440. Weitere Informationen unter www.burg-rabenstein.de. red