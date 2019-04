Der Präsident zu Gast beim Soldatenverein

Großen Anklang fand diesmal der Kameradschaftsabend des Krieger- und Soldatenverein Aisch 1883. Nach einem kurzen Spaziergang nach Uttstadt kehrte man dort in das Gasthaus Mönius ein, wo Kreisvorsitzender Ralf Olmesdahl auch den Präsidenten des Bayerischen Soldatenbundes, Oberst a. D. Richard Drexl, mit seinem Stellvertreter, dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes Mittelfranken, Hauptmann d. R. Wolfgang Niebling, sowie den Landesreservistenbeauftragten, Oberstleutnant d. R. Christian Emmerling, begrüßen konnte.

Oberst Drexl war nach 41 Jahren Dienstzeit bei der Bundeswehr in den Ruhestand versetzt worden. Damals war er Kommandeur der Luftwaffenschule in Kaufbeuren. Doch nach wie vor spielt das Militär eine große Rolle im Leben des heute 65-Jährigen. Denn seit 2014 ist er Präsident des BSB, dem aktuell etwa 65 000 Mitglieder angehören. Auch der Aischer Verein ist in diesem Verband zu Hause.

Richard Drexl bedankte sich für "die unnachahmliche Kameradschaft - so wird Tradition gelebt". Er sehe seinen Landesverband als Zukunftsorganisation für Jung und Alt, für Frauen und Männer - "und genau das lebt der Krieger- und Soldatenverein Aisch!". red