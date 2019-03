Der Posten des Ersten Vorsitzenden bleibt weiter vakant

Der VdK-Ortsverband Stockheim-Neukenroth hielt am Sonntag Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Mit 250 Mitgliedern ist er ein starker Ortsverband, so Kreisvorsitzender Heinz Hausmann in seinem Grußwort. 2001 hatte der VdK Stockheim-Neukenroth noch 91 Mitglieder. Er bedauerte, dass bei den Neuwahlen kein 1. Vorsitzender gewählt werden konnte. Ansonsten war es für Hausmann sehr erfreulich, dass die Vorstandschaft um einige jüngere Mitglieder erweitert werden konnte.

Hausmann dankte dem Vorstandsteam und insbesondere Zweitem Vorsitzenden Gerwin Eidloth, der nach dem Ausscheiden des Ersten Vorsitzenden Edmund Sprenger die Führung des Ortsverbandes übernommen hat. Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth nannte den Zuwachs an Mitgliedern in Stockheim gigantisch. Dieser zeige auch, dass man den VdK mit seiner Lobbyarbeit mehr brauche denn je. Ganz besonders dankte Weißerth dem VdK für die bisher getätigte Arbeit der Kriegerdenkmalpflege in den vergangenen Jahren.

Zweiter Vorsitzender Gerwin Eidloth schilderte, dass es nicht einfach für ihn war, nach dem Rücktritt von Edmund Sprenger die Verantwortung zu übernehmen, zumal der VdK-Ortsverband damals kurz vor seinem 70. Jubiläum stand. In diesem Zusammenhang dankte Eidloth ganz besonders Karl-Heinz Fugmann, der in relativ kurzer Zeit die Chronik der vergangenen sieben Jahrzehnte in einer fulminanten Computerpräsentation zusammenstellte. Die 70- Jahrfeier war das Highlight des vergangenen Jahres und kam bei den Mitgliedern sehr gut an, sagte Eidloth.

Besonderen Dank richtete er an die Helfer der Sammelaktion "Helft Wunden heilen", die wieder einen Spendenbetrag von 1690 Euro sammelten. Vor den Neuwahlen berichteten noch die Frauenbeauftragte Sigrid Schank und Kassier Ludwig Kratochvill.

In die Vorstandschaft wurden gewählt: Zweiter Vorsitzender Gerwin Eidloth, Schriftführerin Ronny Potzi, Kassier Ludwig Kratochvill. Frauenbeauftragte Sigrid Schank, ihre Stellvertreter sind Anna Plocienczak (2. Frauenbeauftragte), Siglinde Förtsch (3. Frauenbeauftragte), Isolde Kratochvill (4. Frauenbeauftragte). Beisitzer: Franz Wilhelm Wachter, Clemens Wachter und Karl- Heinz Fugmann. Jugendbeauftragter Daniel Zwosta. eh