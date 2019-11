Der Pettstadter Waldkindergarten wächst

Es ist gar nicht so einfach, in der Kita mit dem Kindersegen und der Nachfrage Schritt zu halten: Auf die Besucherzahlen macht sich mittlerweile auch der staatliche Zuschuss von 100 Euro pro Kind und Monat bemerkbar.

Weil schon wieder zehn kleine Pettstadter für den Besuch der Kita St. Anna angemeldet wurden, muss mehr Raum geschaffen werden. Und da bot sich die Vergrößerung des Waldkindergartens an, nachdem sich genug Eltern gemeldet hatten, die ihre Kinder gerne in diese Einrichtung schicken wollten. Dieser Tage wurde an dem naturnah aus Holz gefertigten Neubau das Richtfest gefeiert.

Die Fertigstellung kündigte Bürgermeister Jochen Hack noch für dieses Jahr an, so dass der Waldkindergarten dann 31 Kinder betreuten kann. Die Investitionskosten bezifferte Hack mit 90 000 Euro. Bürgermeister, Kindergartenleiterin Maria Löffler und Peter Beierwaltes von der kirchlichen Verwaltung dankten nach dem Richtspruch für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und den am Bau beteiligten Firmen im Namen der Pettstadter Kinder. red