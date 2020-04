Der Pettstadter Gemeinderat wächst ab Mai um zwei Mitglieder

Von zwölf auf vierzehn Mitglieder vergrößert sich der Gemeinderat von Pettstadt ab 1. Mai 2020, weil die Kommune seit der letzten Wahl auf über 2000 Einwohner angewachsen ist.

Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, etwa den Frauenanteil zu erhöhen. Doch es kam anders: Zwei Frauen gehörten in der noch andauernden Amtsperiode dem Gemeinderat an und beinahe wäre die Zahl künftig sogar auf eine geschrumpft: Nur weil Bürgermeister Jochen Hack seinen Platz frei machte - er gehört ja automatisch dem Gremium stimmberechtigt an - rückte eine Bewerberin auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft nach.

Im Übrigen ist festzustellen, dass CSU und SPD von der Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder nicht profitierten. Die CSU-Fraktion blieb bei drei, die SPD-Fraktion bei zwei Sitzen.

Je einen hinzugewonnen haben die Freien Wähler, die künftig fünf Räte stellen, sowie die Bürgernahe Liste, die sich von drei auf vier Vertreter verstärkte. Ob die BNL wie in der Vergangenheit den Zweiten Bürgermeister stellen wird, ergibt sich bei der Konstituierung des neuen Gemeinderats. Der bisherige Zweite Bürgermeister Friedrich Linz hat nicht mehr kandidiert. Er scheidet ebenso aus wie Elke Hösch und Thomas Dotterweich von der FWG, Manuela Schönhofer und Norbert Starklauf von der BNL sowie Günter Stark von der SPD.