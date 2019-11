Der Patient ist Kunde

Die Heiligenfeld Kliniken sind erneut ausgezeichnet worden. Dieses Mal erhielt die Klinikgruppe den "KU Award 2019" für ihr Onlinemarketing. In dieser Kategorie belegte sie den zweiten Platz. Ausgezeichnet wurde das Projekt "Customer Journey - den Kunden verstehen und ihn auf seiner Kunden-Reise begleiten". Customer Journey ist ein Begriff aus dem Marketing und bezeichnet die einzelnen Zyklen, die ein Kunde (Patient) durchläuft, bevor er sich für ein Produkt, oder in diesem Fall, für eine Klinik entscheidet.

Die Auszeichnung in Berlin entgegengenommen hat Marina Prieb, Online-Marketing-Managerin und Social-Media Verantwortliche bei Heiligenfeld. "Auch im Marketing gehen wir den Weg der Ganzheitlichkeit. Wir haben uns dazu entschieden, bei den für uns relevanten Zielgruppen unsere Online-Marketing-Aktivitäten nach der Customer Journey zu verwirklichen, um den Patienten zu verstehen und ihm so den maximalen Mehrwert zu bieten", so Prieb.

"Bei der Entwicklung der Customer Journey haben wir uns auf die Erfahrungen der fast 30-jährigen Betriebsgeschichte gestützt. Darüber hinaus wurde eine Online-Umfrage bei den Patienten durchgeführt. Dabei ging es unter anderem um die Fragen: Wurde im Vorfeld auf Social Media, bei einer Suchmaschine nach einer Klinik gesucht, wer hat die Klink empfohlen?", erklärt Iris Vollert, Leiterin der Marketingabteilung der Heiligenfeld GmbH.

Natürlich freut sich auch Geschäftsführer Stephan Greb: "Innerhalb eines Vierteljahres ist dies die dritte große Auszeichnung im Bereich unseres Online-Marketings. Damit ist der 'KU Award' eine weitere Bestätigung unseres Engagements im digitalen Bereich."

Nur wenige Tage vor der Auszeichnung hatte Dorothee Bär, MdB und Staatsministerin für Digitales, die Heiligenfeld GmbH gelobt: "Ihre Klinik ist ein vorbildliches Beispiel für unsere Wirtschaft. Die Digitalisierung bietet im Gesundheitssektor enorme Chancen zum Wohle der Patienten - zum Wohle von uns allen ganz individuell. Sie haben diese vielfältigen Potenziale frühzeitig erkannt und umgesetzt." red