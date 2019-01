Der Otmar-Hammer-Weg bindet Lebenshilfe-Werkstatt an

Christian Licha Der Vergabe eines Straßennamens für die rückwärtige Erschließung der Lebenshilfe-Werkstatt in Augsfeld hat der Bau- und Umweltausschuss des Haßfurter Stadtrates am Dienstag in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus in Haßfurt zugestimmt.

Hintergrund dafür sind vermehrte Unfälle, zuletzt im Spätherbst letzten Jahres, bei denen ein Anwesen in der Pfarrer-Kraiß-Straße beschädigt wurde. Sattelzüge, die Waren für die Lebenshilfe anliefern wollten, blieben an dem Haus hängen, da der Radius beim Einbiegen in den Schulplatz zu knapp bemessen ist. Gliederzüge, mit denen der regelmäßige Warenverkehr größtenteils ausgeführt wird, haben hier keine Probleme. Auch zur Abholsituation der über 290 Beschäftigten stellte Bürgermeister Günther Werner (WG) fest, dass diese Abläufe geregelt seien und reibungslos über die Bühne gingen.

Es habe sich gezeigt, dass ein Verbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen für den weiteren Betrieb der Werkstätten nicht möglich sei. Die Lieferung mittels Sattelzügen, die vier bis sechs Mal im Jahr erfolgen, soll nun auf den rückwärtigen Zufahrtsbereich mit der Flurnummer 606 verlegt werden. Nachdem dieser Weg als Feld- und Waldweg gewidmet und nicht benannt ist, hatte die Verwaltung die Vergabe eines Straßennamens vorgeschlagen, der dann in den Navigationssystemen eingetragen werden kann. So besteht dann die Möglichkeit für die Lebenshilfe, die Lieferfahrzeuge entsprechend zu leiten. Der Zustand des Weges bleibt unverändert, bauliche Maßnahmen werden hier nicht ausgeführt.

Im Zusammenhang mit Straßenbenennungen können Ehrungen verdienter Persönlichkeiten verknüpft werden. Die Stadträte waren sich einig, den Vorschlag der Verwaltung anzunehmen, die für die Nennung des ehemaligen Werkstattleiters der Lebenshilfe, Otmar Hammer, plädiert hat. Die Witwe und die Lebenshilfe freuen sich über den neuen Straßennamen Otmar-Hammer-Weg.