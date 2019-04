Der Osterhase kommt in den Landkreis

Aus gut informierten Quellen hat die SPD Bamberger Land erfahren, dass der Osterhase im Landkreis gleich viermal an verschiedenen Orten Eier verstecken wird: Am Ostersonntag, 21. April, sind alle Kinder mit ihren Eltern eingeladen, ab 14.30 Uhr im Gundelsheimer Bürgerpark hinter dem Seniorenzentrum (Karmelitenstraße 20), die Verstecke ausfindig zu machen. Am Ostermontag, 22. April, gibt es erst von der SPD Strullendorf ab 14 Uhr Ostereiersuchen für die Kleinen und Kaffee für die Großen. Man trifft sich am Forsthaus in der Hauptsmoorstraße. Die SPD Buttenheim lädt von 14 bis 16 Uhr und bei jedem Wetter in den Dorfgarten Buttenheim ein. Auch dort dürfen die Kleinen (bis zwölf Jahren) fleißig nach Eiern Ausschau halten. Auch hier gilt: Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Schließlich und endlich besucht der Osterhase ab 15 Uhr eine Wiese zwischen Memmelsdorf und Litzendorf, in der Nähe des Kreisbauhofes. Eltern und Kinder folgen einfach der Beschilderung. red